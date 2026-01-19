الأخبار
أردوغان: السوريون يتوقون للسلام ولا يحق لأحد التأثير على ذلك وفترة الإرهاب في منطقتنا انتهت الآن ولا مجال لإضاعة الوقت

آخر الأخبار
2026-01-19 | 11:04
مشاهدات عالية
أردوغان: السوريون يتوقون للسلام ولا يحق لأحد التأثير على ذلك وفترة الإرهاب في منطقتنا انتهت الآن ولا مجال لإضاعة الوقت

 
 
أردوغان: يجب تنفيذ متطلبات الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية ويجب تنفيذ الاندماج سريعا
أردوغان: تركيا لن تسمح لأي محاولات تخريبية تستهدف النيل من مستقبل سوريا
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
15:29

ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا

LBCI
خبر عاجل
15:28

"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
15:26

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع

LBCI
آخر الأخبار
15:25

سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
15:26

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع

LBCI
آخر الأخبار
15:25

سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل

LBCI
آخر الأخبار
15:10

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات

LBCI
آخر الأخبار
15:09

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته وعلى ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-28

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيبلغ ترامب رفض إسرائيل الإنتقال للمرحلة الثانية من إتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

LBCI
أمن وقضاء
09:16

يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها

LBCI
أخبار دولية
2025-11-08

مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-16

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

الأكثر قراءة
LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

