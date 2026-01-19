وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": من أولوياتنا في موضوع السلامة المرورية العمل على وضع اساسات لإنارة الطرقات

وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": سيكون هناك تحسينات بنوية ومشروع طويل الامد لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي ليستوعب نحو 20 مليون راكب

وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": سيكون هناك تحسينات بنوية ومشروع طويل الامد لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي ليستوعب نحو 20 مليون راكب

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": نسبة حوادث السير مرتفعة ومعظمها تطال المشاة بنسبة 70% تليها الدراجات النارية بنسبة 30% إضافة إلى أن فقدان الإنارة على الطرقات يتسبب أيضًا بوقوع العديد من الحوادث