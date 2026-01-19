سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل

التالي

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع