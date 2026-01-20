الخارجية الصينية بشأن مجلس السلام الذي يشكله ترامب: لقد تلقينا دعوة

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: جريح في الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين - قضاء صور ليل أمس

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية فجّرت منزلين في بلدة كفركلا بعدما توغلت الى مقربة من مقر البلدية وسط البلدة