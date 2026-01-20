هآرتس عن مصادر: خطط إسرائيلية لبناء 1400 وحدة استيطانية في منطقة مبنى الأونروا في القدس

الكرملين: الموفد الروسي كيريل دميترييف سيلتقي مسؤولين من الوفد الأميركي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري وسيبحث الجهود الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا

