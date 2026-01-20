زيلينسكي: تلقيتُ دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكن "يصعب تصوّر" الانضمام إلى جانب بوتين

معلومات للـLBCI: قاضية التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرتي توقيف وجاهية بحق مصطفى الحسيان الملقب بابو عمر والشيخ خلدون عريمط ووكيلي الموقوفين صخر الهاشم ويوسف زعيتر استمهلا لتقديم لائحة بالشهود والاتصالات وتفريغ التسجيلات الصوتية الموجودة بحوزتهم

وزير الخارجية التركي: أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم لمجلس السلام بعد تلقي دعوة من ترامب