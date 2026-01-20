الأخبار
المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك: أعظم فرصة للأكراد هي تحت قيادة الحكومة الجديدة بقيادة الشرع ودمشق الآن مستعدة ومؤهلة لتولي المسؤوليات الأمنية بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز ومعسكرات الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2026-01-20 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك: أعظم فرصة للأكراد هي تحت قيادة الحكومة الجديدة بقيادة الشرع ودمشق الآن مستعدة ومؤهلة لتولي المسؤوليات الأمنية بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز ومعسكرات الدولة الإسلامية
*
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
14:25
رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
أخبار دولية
14:25
رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
0
أخبار دولية
14:18
الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية
أخبار دولية
14:18
الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية
0
أخبار لبنان
14:13
وزير الدفاع جال في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري والتقى أمير قطر ومسؤولين
أخبار لبنان
14:13
وزير الدفاع جال في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري والتقى أمير قطر ومسؤولين
0
أخبار دولية
13:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
أخبار دولية
13:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
0
آخر الأخبار
13:07
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية فقط
آخر الأخبار
13:07
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية فقط
0
أخبار لبنان
13:02
رئيس الحكومة عرض في منتدى "دافوس" التقدم في لبنان على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة
أخبار لبنان
13:02
رئيس الحكومة عرض في منتدى "دافوس" التقدم في لبنان على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة
0
منوعات
12:18
خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"
منوعات
12:18
خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"
0
أخبار لبنان
11:57
رئيس الحكومة عرض مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملف اللجوء السوري والتنسيق القائم بين لبنان والمفوضية وسائر الوكالات الدولية
أخبار لبنان
11:57
رئيس الحكومة عرض مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملف اللجوء السوري والتنسيق القائم بين لبنان والمفوضية وسائر الوكالات الدولية
0
أخبار دولية
12:29
ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"
أخبار دولية
12:29
ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"
0
أخبار دولية
08:11
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
أخبار دولية
08:11
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
0
آخر الأخبار
15:26
وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع
آخر الأخبار
15:26
وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع
0
خبر عاجل
15:28
"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة
خبر عاجل
15:28
"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
4
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
5
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
6
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
7
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
