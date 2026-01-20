الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
7
o
الشمال
5
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
7
o
الشمال
5
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
آخر الأخبار
2026-01-20 | 16:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي
عملية
تفجير
حمامص
التالي
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:51
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي
أخبار دولية
16:51
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي
0
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
0
آخر الأخبار
16:49
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
آخر الأخبار
16:49
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
0
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
0
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
0
آخر الأخبار
16:00
تحليق مكثف للطيران المسير الاسرائيلي فوق بلدات قضاء الزهراني وقراه
آخر الأخبار
16:00
تحليق مكثف للطيران المسير الاسرائيلي فوق بلدات قضاء الزهراني وقراه
0
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-29
زيلنسكي: اتفقنا مع ترامب على أن نحصل على ضمانات أمنية قوية ونرغب بشدة في أن تدوم هذه الضمانات لفترة طويلة
آخر الأخبار
2025-12-29
زيلنسكي: اتفقنا مع ترامب على أن نحصل على ضمانات أمنية قوية ونرغب بشدة في أن تدوم هذه الضمانات لفترة طويلة
0
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
0
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
0
حال الطقس
2026-01-18
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
2026-01-18
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
5
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
6
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
7
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
8
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More