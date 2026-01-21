الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه

آخر الأخبار
2026-01-21 | 00:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العام

لمجلس

الوزراء

الياباني:

تفاصيل

السلام

وسنتخذ

قرارا

الانضمام

LBCI التالي
استهداف سيارة على طريق النبطية - الزهراني في منطقة النجارية
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:18

أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات

LBCI
أخبار لبنان
05:17

مخزومي دان حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية: لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد

LBCI
أخبار دولية
05:16

أمين عام الناتو: "الدبلوماسية المدروسة" هي السبيل الوحيد لإدارة أزمة غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
05:14

الكرملين: عباس سيصل إلى موسكو قريبا وسنجري مفاوضات غدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:14

الكرملين: عباس سيصل إلى موسكو قريبا وسنجري مفاوضات غدا

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزير الثقافة جال في الأماكن الأثرية في صيدا : سنستكمل أعمال جزء من المتحف لافتتاحه نهاية السنة

LBCI
آخر الأخبار
05:02

اردوغان: أي استفزازات أخرى من جانب المسلحين الأكراد من الآن فصاعدا تُعتبر "محاولة انتحار" والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو إلقاء السلاح

LBCI
آخر الأخبار
05:02

اردوغان: لا يمكن لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد الحفاظ على وجودها في المناطق التي "تُحاصر" فيها في سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-06

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
صحف اليوم
2026-01-19

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

LBCI
أخبار دولية
01:28

نتنياهو يعلن قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
أخبار لبنان
09:19

الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More