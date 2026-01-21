اردوغان: أي استفزازات أخرى من جانب المسلحين الأكراد من الآن فصاعدا تُعتبر "محاولة انتحار" والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو إلقاء السلاح

وزير الثقافة جال في الأماكن الأثرية في صيدا : سنستكمل أعمال جزء من المتحف لافتتاحه نهاية السنة

وزير الثقافة جال في الأماكن الأثرية في صيدا : سنستكمل أعمال جزء من المتحف لافتتاحه نهاية السنة

اردوغان: لا يمكن لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد الحفاظ على وجودها في المناطق التي "تُحاصر" فيها في سوريا