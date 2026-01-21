ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: فنزويلا بلد رائع لكن كانت تديره إدارة سيئة وحققنا خطوات لزيادة أموال الناس من خلال التعاون معها ووصولي إلى الرئاسة قبل عام أنقذ بلدنا من انهيار في مجال الطاقة

