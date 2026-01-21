ترامب: ما نريده من الدنمارك من أجل أمننا القومي وكبح خصومنا هو الحصول على غرينلاند لبناء منظومة القبة الذهبية

ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية

ترامب: دول النيتو باتت أكثر قوة بسبب تخصيصها 5% من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق على الدفاع وقمنا بتمويل النيتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء