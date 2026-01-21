ترامب: فانس وروبيو وويتكوف سيتولون المفاوضات بشأن غرينلاند ويقدمون لي تقاريرهم مباشرة

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية باتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية باتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠

النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: لم أقل إن لا علاقة تجمعني والأمير السعودي لكن لا لقاءات ثنائية بيننا