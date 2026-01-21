النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: لا يجوز أن أتحالف مع الأحزاب التي قسمت الحصص في بيروت مع الحزب وغيره

النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي نهبته بنفسها وما المانع من الاستفادة من الذهب لرد أموال الناس؟

النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي نهبته بنفسها وما المانع من الاستفادة من الذهب لرد أموال الناس؟

النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: لا تواصل مع أحد من تيار المستقبل فهم اعتزلوا العمل السياسي