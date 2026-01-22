التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

السفير الأميركي لدى إسرائيل تعليقاً على احتمال توجيه ضربة لإيران: كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة وترامب سيفي بوعده

النائب نبيل بدر لـ حوار المرحلة: يجب خوض مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة وإبلاغها بوضوح أننا لا نريد السلاح ولا نريد أن تستمر إسرائيل في استهدافنا