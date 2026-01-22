ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: هناك تقدّم كبير يحدث في سوريا والرئيس السوري سيصلح الأمور في بلاده وتنظيم "داعش" استرد بعض أنفاسه خلال فترة بايدن الرئاسية

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: رفعنا العقوبات عن سوريا وهذا يعطيها الفرصة من أجل أن تتنفس

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: هناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن وتمكّنا من إنهاء 8 حروب في العالم