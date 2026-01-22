الأخبار
ترامب من دافوس: سأجتمع مع بوتين اليوم أو غداً ومع زيلينسكي اليوم

2026-01-22 | 06:35
0min
ترامب من دافوس: سأجتمع مع بوتين اليوم أو غداً ومع زيلينسكي اليوم

 
 
الرئيس جوزاف عون مستقبلاً المجلس الوطني للبحوث العلمية: للاستثمار بالإنسان ومراكز البحوث لجعل العلم في خدمة الوطن وصناع القرار فيه
رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث: فتح معبر رفح الأسبوع المقبل
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
07:51

عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته مع تمديد ساعات التشغيل

LBCI
آخر الأخبار
07:50

المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا للعراق خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

LBCI
آخر الأخبار
07:50

هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
07:50

المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا للعراق خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

LBCI
آخر الأخبار
07:50

هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
07:28

الرئاسة الأوكرانية: بدء الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي في دافوس

LBCI
آخر الأخبار
07:03

نقابة أطباء اسنان طرابلس في قصر بعبدا، والرئيس جوزاف عون وعد بمتابعة مطالبها

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إدارة واستثمار مرفأ بيروت: عطلٌ تقني في نظام CAMA.. والعمل جارٍ للمعالجة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

اعترافات زياد نجيم: إيمان وخسارات وحقيقة لا تُقال إلا في "المسار" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-15

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
فنّ
2025-09-19

عُرف بتعاونه مع نجوم عالميين مثل تايلور سويفت... مصرع كاتب أغاني شهير في حادث تحطم طائرة مأساوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

