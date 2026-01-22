الأخبار
هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

2026-01-22 | 07:50
هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل
هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

 
 
LBCI
أخبار لبنان
10:36

رئيس الرابطة المارونية: التطاول على فخامة الرئيس تخطى الحدود

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
أخبار لبنان
10:27

"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة

LBCI
عالم الطبخ
10:18

الكريب بحشوات مميزة وشوربة الباستا والخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
10:18

الكريب بحشوات مميزة وشوربة الباستا والخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:16

زيلينسكي يقترح عقد محادثات "ثلاثية" مع واشنطن وموسكو في الإمارات هذا الأسبوع

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
09:39

زيلينسكي: وثائق الاتفاق الهادف لإنهاء الحرب "شبه جاهزة"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:46

باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
منوعات
2026-01-16

"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
أخبار دولية
10:45

الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار لبنان
12:30

رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات

