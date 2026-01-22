زيلينسكي يأسف لانعدام "الإرادة السياسية" لدى الاتحاد الأوروبي إزاء بوتين

ماكرون يعلن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة نفط في المتوسط "آتية من روسيا"

ماكرون يعلن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة نفط في المتوسط "آتية من روسيا"

ترامب: سنرى ما سيحدث بشأن إيران ولا أريد التفصيل في الإجراءات التي قد أتخذها