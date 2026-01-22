الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئاسة التركية: أردوغان بحث التطورات في إيران مع الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
2026-01-22 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئاسة التركية: أردوغان بحث التطورات في إيران مع الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التركية:
أردوغان
التطورات
إيران
الرئيس
بزشكيان
اتصال
هاتفي
التالي
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الإيراني اهتمام تركيا بالسلام والاستقرار في إيران وعدم موافقتها على التدخل الأجنبي
زيلينسكي: لا ضمانات أمنية من دون الولايات المتحدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:58
سعر الذهب في المعاملات الفورية يتخطى الـ4900 دولار للأونصة للمرة الأولى
آخر الأخبار
12:58
سعر الذهب في المعاملات الفورية يتخطى الـ4900 دولار للأونصة للمرة الأولى
0
أخبار لبنان
12:52
السفير السعودي يستقبل النائب فؤاد مخزومي... وهذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
12:52
السفير السعودي يستقبل النائب فؤاد مخزومي... وهذا ما تم عرضه
0
خبر عاجل
12:46
المديرة العامة لصندوق النقد: نقاش مثمر جدًا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأثنيتُ على جهوده وجهود فريقه في المضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة
خبر عاجل
12:46
المديرة العامة لصندوق النقد: نقاش مثمر جدًا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأثنيتُ على جهوده وجهود فريقه في المضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة
0
آخر الأخبار
12:32
سماع اصوات رشقات نارية وإلقاء قنبلتين في محلة سوق الخضار في مخيم عين الحلوة
آخر الأخبار
12:32
سماع اصوات رشقات نارية وإلقاء قنبلتين في محلة سوق الخضار في مخيم عين الحلوة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:58
سعر الذهب في المعاملات الفورية يتخطى الـ4900 دولار للأونصة للمرة الأولى
آخر الأخبار
12:58
سعر الذهب في المعاملات الفورية يتخطى الـ4900 دولار للأونصة للمرة الأولى
0
آخر الأخبار
12:32
سماع اصوات رشقات نارية وإلقاء قنبلتين في محلة سوق الخضار في مخيم عين الحلوة
آخر الأخبار
12:32
سماع اصوات رشقات نارية وإلقاء قنبلتين في محلة سوق الخضار في مخيم عين الحلوة
0
آخر الأخبار
12:16
وزارة الداخلية التونسية تقول إن قواتها قتلت 4 ينتمون لخلية "إرهابية"
آخر الأخبار
12:16
وزارة الداخلية التونسية تقول إن قواتها قتلت 4 ينتمون لخلية "إرهابية"
0
آخر الأخبار
11:42
ا.ف.ب: ترامب يغادر سويسرا بعد مشاركته في منتدى دافوس
آخر الأخبار
11:42
ا.ف.ب: ترامب يغادر سويسرا بعد مشاركته في منتدى دافوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
0
أخبار لبنان
10:27
"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة
أخبار لبنان
10:27
"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة
0
آخر الأخبار
2025-11-29
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00
آخر الأخبار
2025-11-29
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00
0
خبر عاجل
05:24
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها
خبر عاجل
05:24
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:16
في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة
أمن وقضاء
12:16
في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
0
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
0
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
0
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
0
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
5
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
6
خبر عاجل
14:04
يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان
خبر عاجل
14:04
يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان
7
خبر عاجل
14:09
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية
خبر عاجل
14:09
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية
8
خبر عاجل
14:07
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير
خبر عاجل
14:07
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More