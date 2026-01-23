الأخبار
برّي مغادراً قصر بعبدا: لقاءاتي مع فخامة الرئيس دائماً ممتازة
آخر الأخبار
2026-01-23 | 04:13
برّي مغادراً قصر بعبدا: لقاءاتي مع فخامة الرئيس دائماً ممتازة
آخر الأخبار
مغادراً
بعبدا:
لقاءاتي
فخامة
الرئيس
دائماً
ممتازة
بعد شائعات نقله إلى المستشفى... إليكم آخر مستجدات وضع عادل إمام الصحي!
مريض بحاجة ماسّة لوحدتي دم من فئة O+ قبل السادسة مساءً في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70796078
السابق
آخر الأخبار
أخبار دولية
07:55
قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
أخبار دولية
07:51
بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان
أخبار دولية
07:48
أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق
آخر الأخبار
07:44
الجيش الإسرائيلي حول تقارير عن ضربة لإيران: نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم
اخترنا لكم
آخر الأخبار
07:44
الجيش الإسرائيلي حول تقارير عن ضربة لإيران: نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم
آخر الأخبار
07:41
وزير الدولة القطري محمد الخليفي يزور لبنان الإثنين المقبل
آخر الأخبار
07:39
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة إسرائيلية اطلقت النار على قوة للجيش اللبناني خلال مهمة مشتركة مع اليونيفيل قرب وادي العصافير جنوب الخيام
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
0
أخبار دولية
2026-01-17
كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند
أخبار لبنان
2025-12-11
زيارتان للسفير الأميركي إلى عين التينة خلال 24 ساعة… وبري يردّ على براك: "غلطة كبيرة"
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
صحف اليوم
2025-12-15
لبنان وإيران في مرحلة دقيقة (الشرق الأوسط)
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
