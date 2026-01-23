التالي

النائب نديم الجميل لـ"جدل": خطاب الرئيس عون كان يجب أن يكون عالي السقف منذ البداية وما حصل كان متوقعا وحل مشكلة السلاح متعلقة بلبنان والهروب الى الامام يؤدي الى النتيجة التي نراها