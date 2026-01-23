التالي

نديم الجميل لـ"جدل": لا يمكننا أن نعرف الحاجة إلى "الميكانيزم" كما أنّ إضافة العنصر المدني إلى اللجنة لم تكن قرارا أميركيا وقد جاء القرار متسرّعا ودفعنا ثمنه وكان يجب أن يمرّ عبر مجلس الوزراء وفق الأصول الدستورية