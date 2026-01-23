معلومات للـLBCI: عون وبري بحثا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسبل تكثيف الاتصالات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف اعتداءاتها والإلتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701

نديم الجميل لـ"جدل": قد نقبل بتأجيل تقني للانتخابات ولكن لن نقبل بالتمديد للمجلس النيابي ولا أحد في المجلس مستعد لاجرائها