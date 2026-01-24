وكالة الأناضول: زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا

إيران تعلن إعدام رجلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية على خلفية تفجير حافلة عام 2023

وثيقة البنتاغون: النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود ومحوره يعاني من دمار وتم إضعاف "حزب الله" و"حماس" بشدّة