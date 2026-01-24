نواف سلام: لا تراجع في عملية حصر السلاح ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة

نواف سلام: إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات وإذا لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي فلن تأتي الاستثمارات أيض

نواف سلام: لسنا بصدد المواجهة مع الولايات المتحدة وهي شريك أساسي بالميكانيزم وهي لم تقل إنها ستخرج فرنسا من الميكانيزم