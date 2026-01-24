نواف سلام: لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها

نواف سلام: اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه والرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي

