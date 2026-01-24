الأخبار
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق

آخر الأخبار
2026-01-24 | 15:00
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق
0min
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

