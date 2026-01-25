الأخبار
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك

2026-01-25 | 10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
مقدمة نشرة الاخبار
13:35

مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الإسرائيلي يبحث عن رفات آخر رهينة في مقبرة بشمال غزة​

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

آخر الأخبار
10:03

هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:01

هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح

LBCI
آخر الأخبار
09:16

المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية

LBCI
آخر الأخبار
08:49

التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين

LBCI
منوعات
2026-01-21

"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-20

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-03

مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-11-24

الحرس الثوري الإيراني يؤكد "الحق في الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:35

مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

LBCI
أخبار لبنان
02:58

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
أخبار دولية
00:19

رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء

LBCI
أخبار دولية
15:10

وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

LBCI
منوعات
14:57

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

LBCI
فنّ
14:30

معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم في عيد ميلاده... والأخير: "تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب"

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
14:17

افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل

