مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
2026-01-25 | 10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
طوارئ
الصحة:
الغارة
الإسرائيلية
منطقة
الشعرة
بعلبك
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
السابق
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
أخبار دولية
13:13
الجيش الإسرائيلي يبحث عن رفات آخر رهينة في مقبرة بشمال غزة
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
آخر الأخبار
10:03
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
آخر الأخبار
10:01
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح
آخر الأخبار
09:16
المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية
آخر الأخبار
08:49
التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين
0
منوعات
2026-01-21
"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)
خبر عاجل
2026-01-20
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-03
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025
أخبار دولية
2025-11-24
الحرس الثوري الإيراني يؤكد "الحق في الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
07:13
الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
أخبار لبنان
05:04
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
أخبار دولية
00:19
رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
حال الطقس
02:00
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
أخبار دولية
15:10
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
منوعات
14:57
"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!
فنّ
14:30
معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم في عيد ميلاده... والأخير: "تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب"
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
أخبار لبنان
14:17
افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل
