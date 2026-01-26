الخارجية الإيرانية: قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ستكون له تداعيات كثيرة

التالي

الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي التطورات الأخيرة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتحرّك الدبلوماسي القائم لمواجهتها كما تطرّق البحث إلى شؤون تتصل بعمل الوزارة