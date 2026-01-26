الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رامية – بنت جبيل ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30
آخر الأخبار
2026-01-26 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رامية – بنت جبيل ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سنقوم
بتفجير
ذخائر
منفجرة
رامية
الساعة
15.30
والساعة
17.30
التالي
مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والإستشفائية د. جوزاف الحلو للـLBCI: كل شخص لبناني موجود على الأراضي اللبنانية ليس لديه أي صندوق ضامن من أي جهة ضامنة له الحق بالطبابة على نفقة وزارة الصحة بكل ما تقدّمه الوزارة من استشفاء وأدوية وغيرها من الأمور
الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي التطورات الأخيرة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتحرّك الدبلوماسي القائم لمواجهتها كما تطرّق البحث إلى شؤون تتصل بعمل الوزارة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:37
رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاستمرار بالاضراب المفتوح
أخبار لبنان
06:37
رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاستمرار بالاضراب المفتوح
0
أخبار لبنان
06:33
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
أخبار لبنان
06:33
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
0
آخر الأخبار
06:30
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
آخر الأخبار
06:30
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
0
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:30
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
آخر الأخبار
06:30
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
0
آخر الأخبار
05:48
وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
05:48
وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
آخر الأخبار
05:47
مريض بحاجة ماسة الى وحدتي دم من فئة O- في مستشفى ماريتيم في جبيل... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71774051
آخر الأخبار
05:47
مريض بحاجة ماسة الى وحدتي دم من فئة O- في مستشفى ماريتيم في جبيل... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71774051
0
فنّ
05:30
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
05:30
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لليوم الثاني على التوالي… هل من ناجين تحت الأنقاض في القبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لليوم الثاني على التوالي… هل من ناجين تحت الأنقاض في القبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اكثر من ٣٠ ساعة بحثٍ بين الركام وفي حضرة الموت صمت العم المفجوع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اكثر من ٣٠ ساعة بحثٍ بين الركام وفي حضرة الموت صمت العم المفجوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
0
فنّ
05:30
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
05:30
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
2
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
3
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
6
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
7
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
8
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More