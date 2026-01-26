الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رامية – بنت جبيل ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30

التالي

مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والإستشفائية د. جوزاف الحلو للـLBCI: كل شخص لبناني موجود على الأراضي اللبنانية ليس لديه أي صندوق ضامن من أي جهة ضامنة له الحق بالطبابة على نفقة وزارة الصحة بكل ما تقدّمه الوزارة من استشفاء وأدوية وغيرها من الأمور