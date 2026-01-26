وزير الدولة القطري من السراي الحكومي: ندعو دائما الى تغليب لغة الحوار المباشر والمصلحة الوطنية العليا بين كل الأطراف

التالي

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان وتواصلنا مع الحكومة مستمر ومستعدون دائما للوصول الى التنسيق الدولي في الملف اللبناني