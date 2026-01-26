الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله لن يقف على حياد تجاه أي عدوان على إيران

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة وبالنسبة إلينا إيران ساعدتنا 43 سنة ولا تزال لمشروعية تحرير الأرض

