الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة اسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة السلم عند أطراف عيترون بقذيفتين

آخر الأخبار
2026-01-26 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة اسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة السلم عند أطراف عيترون بقذيفتين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة اسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة السلم عند أطراف عيترون بقذيفتين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

دبابة

اسرائيلية

استهدفت

منزلا

منطقة

السلم

أطراف

عيترون

بقذيفتين

LBCI التالي
حاولت التقاط صورة سيلفي معه لكنّه انقض عليها... سائحة تتعرض لهجوم مروّع من نمر ثلجي في الصين!
طوارىء الصحة: شهيد وجريحان جراء الغارة على صور
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:27

الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
منوعات
13:00

طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:15

مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية

LBCI
آخر الأخبار
12:11

مريض بحاجة ماسة الى دم فئة O+ ووحدات دم من اي فئة في مستشفى الرسول الأعظم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03678857

LBCI
آخر الأخبار
12:09

مستشفى شهداء الاقصى في غزة يعلن وصول تسعة معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-24

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:00

طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

LBCI
أمن وقضاء
07:14

مركز تجميل طبي غير مرخّص داخل أحد المنازل في المنية… وأمن الدولة يوقف صاحبته

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-19

حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:27

الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:19

بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..

LBCI
أخبار لبنان
04:49

د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
خبر عاجل
09:56

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
09:51

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More