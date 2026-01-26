بيان حكومي عراقي: المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد أهمية قراره نقل عناصر تنظيم الدولة لحماية البلاد

بيان حكومي عراقي: نؤكد أهمية استمرار التعاون مع التحالف الدولي بملف السجناء واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

بيان حكومي عراقي: نؤكد أهمية استمرار التعاون مع التحالف الدولي بملف السجناء واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

حاولت التقاط صورة سيلفي معه لكنّه انقض عليها... سائحة تتعرض لهجوم مروّع من نمر ثلجي في الصين!