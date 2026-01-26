الأخبار
مكي لـ عشرين 30: أرى أن هذه الحكومة من أكثرها تقنية وتكنوقراط وشخص مناسب في المكان المناسب ونحن نحاول القيام بإصلاح كبير
آخر الأخبار
2026-01-26 | 14:43
مكي لـ عشرين 30: أرى أن هذه الحكومة من أكثرها تقنية وتكنوقراط وشخص مناسب في المكان المناسب ونحن نحاول القيام بإصلاح كبير
آخر الأخبار
عشرين
الحكومة
أكثرها
تقنية
وتكنوقراط
مناسب
المكان
المناسب
نحاول
القيام
بإصلاح
مكي لـ عشرين 30: هناك مشاكل عبر عقود لا يمكن حلها في فترة قصيرة وأصحاب الكفاءة لن يتركوا أعمالهم بالخارج للعمل بالموارد القليلة المتوفرة لدينا وقد حاولنا قدر المستطاع البحث في الموجود لاختيار الكفاءة والإمكانات
مكي لـ عشرين 30: لم يكن لدينا معطيات كثيرة عن غراسيا قزي فقد أتت من خارج جدول الأعمال ولو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت التعيين
آخر الأخبار
أخبار لبنان
16:04
مكي لـ عشرين 30: لو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت تعيين قزي... ونحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة
أخبار لبنان
16:04
مكي لـ عشرين 30: لو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت تعيين قزي... ونحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
آخر الأخبار
15:30
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
آخر الأخبار
15:30
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
أخبار دولية
2025-11-25
ماكرون: روسيا "تفتقر بوضوح للرغبة في وقف إطلاق النار" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-25
ماكرون: روسيا "تفتقر بوضوح للرغبة في وقف إطلاق النار" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-09
اثيوبيا تدشّن سدّ النهضة الأكبر في إفريقيا
أخبار دولية
2025-09-09
اثيوبيا تدشّن سدّ النهضة الأكبر في إفريقيا
آخر الأخبار
14:37
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي لـ عشرين 30: احترمنا آلية التعيينات ودخلنا في الترفيعات والتعيينات من خارج الملاك وأخذنا بالإعتبار القانون السابق الذي طعن به وحاولنا تلافي المشاكل الموجودة
آخر الأخبار
14:37
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي لـ عشرين 30: احترمنا آلية التعيينات ودخلنا في الترفيعات والتعيينات من خارج الملاك وأخذنا بالإعتبار القانون السابق الذي طعن به وحاولنا تلافي المشاكل الموجودة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-26
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-26
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
