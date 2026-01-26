طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان

التالي

مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع