الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من حزب الله في دير قانون - جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-27 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من حزب الله في دير قانون - جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيلي:
استهدفنا
عنصرا
قانون
لبنان
التالي
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة باتوليه - قضاء صور ومعلومات عن وقوع إصابات
النائب ابراهيم كنعان: لاحظت لجنة المال والموازنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وللأجهزة الرقابية المولجة بمراقبة أداء السلطة التنفيذية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:51
النائب بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
آخر الأخبار
06:51
النائب بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
0
أخبار لبنان
06:40
رجي استقبل الممثل النمساوي واكد أهمية دعم الجيش اللبناني وعودة اللاجئين السوريين
أخبار لبنان
06:40
رجي استقبل الممثل النمساوي واكد أهمية دعم الجيش اللبناني وعودة اللاجئين السوريين
0
آخر الأخبار
06:25
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور
آخر الأخبار
06:25
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور
0
آخر الأخبار
06:22
النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي
آخر الأخبار
06:22
النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:51
النائب بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
آخر الأخبار
06:51
النائب بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
0
آخر الأخبار
06:25
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور
آخر الأخبار
06:25
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور
0
آخر الأخبار
06:22
النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي
آخر الأخبار
06:22
النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي
0
آخر الأخبار
06:12
مريض في مستشفي الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة A+ ووحدات دم من أي فئة... للتبرع، الرجاء الإتصال على: 03775187
آخر الأخبار
06:12
مريض في مستشفي الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة A+ ووحدات دم من أي فئة... للتبرع، الرجاء الإتصال على: 03775187
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-17
أميركا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة
أخبار دولية
2026-01-17
أميركا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة
0
آخر الأخبار
2025-12-02
توافد الوفود الرسمية الى المطار للمشاركة في مراسم وداع البابا لاون
آخر الأخبار
2025-12-02
توافد الوفود الرسمية الى المطار للمشاركة في مراسم وداع البابا لاون
0
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
0
موضة وجمال
2025-11-25
"سأواصل الآن رحلتي بشكل مختلف"... أوليفيا ياسي تتخلى عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا
موضة وجمال
2025-11-25
"سأواصل الآن رحلتي بشكل مختلف"... أوليفيا ياسي تتخلى عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
0
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
0
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
3
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
4
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
6
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
7
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
8
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More