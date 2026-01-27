القناة 12 الإسرائيلية: إحباط هجوم كان يستهدف سفارة إسرائيل في أذربيجان واعتقال 3 أذربيجانيين

التالي

النائب ابراهيم كنعان: معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لإعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في احالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد احالته للبرلمان