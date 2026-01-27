الأخبار
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان

2026-01-27 | 08:33
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان

 
 
LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
آخر الأخبار
11:42

وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات

LBCI
آخر الأخبار
11:37

وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب

LBCI
آخر الأخبار
11:34

مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب

