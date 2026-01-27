الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-27 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
قضينا
عناصر
عملوا
إعادة
إعمار
الأرض
بجنوب
لبنان
التالي
مسؤول حكومي سوري لرويترز: الحكومة تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
بري رفع جلسة مناقشة الموازنة العامة 2026 إلى السادسة مساءً
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
0
آخر الأخبار
11:42
وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات
آخر الأخبار
11:42
وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات
0
آخر الأخبار
11:37
وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب
آخر الأخبار
11:37
وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب
0
آخر الأخبار
11:34
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب
آخر الأخبار
11:34
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:42
وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات
آخر الأخبار
11:42
وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات
0
آخر الأخبار
11:37
وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب
آخر الأخبار
11:37
وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب
0
آخر الأخبار
11:34
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب
آخر الأخبار
11:34
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب
0
آخر الأخبار
11:29
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس
آخر الأخبار
11:29
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:15
النائب آلان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة جو الصدي الذي يعمل على تحسين إمكانات كهرباء لبنان ومكافحة سرقة الكهرباء
آخر الأخبار
11:15
النائب آلان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة جو الصدي الذي يعمل على تحسين إمكانات كهرباء لبنان ومكافحة سرقة الكهرباء
0
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
0
أخبار دولية
10:25
وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي
أخبار دولية
10:25
وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي
0
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد
أخبار لبنان
07:34
روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:32
سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…
أخبار لبنان
07:32
سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…
0
أخبار لبنان
07:27
مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية
أخبار لبنان
07:27
مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية
0
أخبار لبنان
07:10
عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها
أخبار لبنان
07:10
عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها
0
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
0
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
0
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
3
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
5
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
6
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
7
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
8
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More