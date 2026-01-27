الأخبار
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس

آخر الأخبار
2026-01-27 | 11:29
مشاهدات عالية
LBCI
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس
0min
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس

 
 
مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب
النائب ميشال معوض: أهم ما في الموازنة أنها موجودة وأنها تناقش في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية واحترام الدستور ليس تفصيلا
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
14:00

النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
14:00

النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ

LBCI
آخر الأخبار
13:52

النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"

LBCI
آخر الأخبار
13:51

النائب سجيع عطية: نشد على يد الحكومة ونحن في الخدمة ولا نبغي إلا الإنتاجية

LBCI
آخر الأخبار
13:51

النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
منوعات
2026-01-23

قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

LBCI
فنّ
12:01

أغنية على حسابها الرسمي أشعلت التساؤلات… إليكم حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-26

يخنة الدجاج والبطاطا وحلوى "العثملية"... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
13:51

النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...

الأكثر قراءة
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
رياضة
14:05

تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
فنّ
08:05

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان

LBCI
أمن وقضاء
14:07

تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

