النائب غادة أيّوب: هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كلّ الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر

النائب عبد الكريم كبارة: هناك مبانٍ سقطت في طرابلس وأشخاص توفت وهناك أكثر من 100 مبنى مهدد بالسقوط وهل تتخيّلون كم عائلة مهددة؟ "شو عملتولن" منذ 3 سنوات ونحن نتحدث بالموضوع فماذا فعلتم؟