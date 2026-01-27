مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"

التالي

النائب عدنان طرابلسي: يُسجل للحكومة في تقديمها للموازنة الالتزام بالمواعيد الدستورية في إعدادها ومشروع الموازنة الحالي لم يراعي المادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة اصدار قانون قطع الحساب كما يخالف مشروع الموازنة مبادئ المحاسبة العامة