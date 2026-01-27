النائب سجيع عطية: نشد على يد الحكومة ونحن في الخدمة ولا نبغي إلا الإنتاجية

النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"

النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"

النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"