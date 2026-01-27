النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ

