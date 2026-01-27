الأخبار
ترامب: في حالة انتخاب نوري المالكي فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بعد ذلك
آخر الأخبار
2026-01-27 | 15:03
مشاهدات عالية
0
min
ترامب: في حالة انتخاب نوري المالكي فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بعد ذلك
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
انتخاب
المالكي
الولايات
المتحدة
المساعدة
للعراق
الوكالة الوطنية للإعلام: انفجارات عنيفة جراء مناورات عسكرية يجريها الجيش الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة سمعت أصداؤها الى داخل الأراضي اللبنانية
ترامب: نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء
آخر الأخبار
صحف اليوم
2026-01-23
طوني نمر لـ"الأنباء الكويتية": ليس غريباً على لبنان أن يشهد حركة دائمة من الهزات الأرضية المتقطعة
صحف اليوم
2026-01-23
طوني نمر لـ"الأنباء الكويتية": ليس غريباً على لبنان أن يشهد حركة دائمة من الهزات الأرضية المتقطعة
أخبار دولية
2025-10-18
السفارة الفلسطينية: إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الاثنين
أخبار دولية
2025-10-18
السفارة الفلسطينية: إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الاثنين
