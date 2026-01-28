"الميادين" عن مصادر إيرانية: سنستهدف القاعدة نفسها والنقطة نفسها التي تنطلق منها عمليات جوية ضدنا ولن نتعرض للدول لأننا لا نعدها دولاً معادية

النائب رازي الحاج من مجلس النواب: يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة وملزمون بالوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب

