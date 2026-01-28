النائب محمد يحيى من مجلس النواب: نتخوف من بقاء مشروع الأبنية الجامعية في عكار حبراً على ورق

التالي

النائب أديب عبد المسيح من مجلس النواب: واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها وسأتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين