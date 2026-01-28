رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد أسقطنا المحور الإيراني

النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية

النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟