رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد أسقطنا المحور الإيراني
آخر الأخبار
2026-01-28 | 07:13
مشاهدات عالية
0
min
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد أسقطنا المحور الإيراني
آخر الأخبار
الوزراء
الإسرائيلي:
أسقطنا
المحور
الإيراني
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟
0
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
0
أخبار دولية
10:32
اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار
أخبار دولية
10:32
اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار
0
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
10:30
توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران
أخبار دولية
10:30
توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران
0
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
10:05
المستشار الألماني ميرتس: أيام النظام الإيراني باتت "معدودة"
آخر الأخبار
10:05
المستشار الألماني ميرتس: أيام النظام الإيراني باتت "معدودة"
0
آخر الأخبار
10:02
الرئاسة السورية: الشرع أكد في اجتماعه مع بوتين أهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها
آخر الأخبار
10:02
الرئاسة السورية: الشرع أكد في اجتماعه مع بوتين أهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها
0
آخر الأخبار
09:06
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران مستعدة للحوار وسندافع عن أنفسنا إذا تعرضنا لضغوط
آخر الأخبار
09:06
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران مستعدة للحوار وسندافع عن أنفسنا إذا تعرضنا لضغوط
0
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
2026-01-18
نديم الجميل: بعد خمسين عامًا على مجزرة الدامور لن ننسى من ضحّى في منع تغيير وجه لبنان
أخبار لبنان
2026-01-18
نديم الجميل: بعد خمسين عامًا على مجزرة الدامور لن ننسى من ضحّى في منع تغيير وجه لبنان
0
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
0
خبر عاجل
05:36
نجاح ريسيتال "نرنم عمانوئيل" بدخول مجموعة غينيس كأطول ريسيتال ميلادي وقد تلقت اللجنة المنظمة الخبر منذ قليل
خبر عاجل
05:36
نجاح ريسيتال "نرنم عمانوئيل" بدخول مجموعة غينيس كأطول ريسيتال ميلادي وقد تلقت اللجنة المنظمة الخبر منذ قليل
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
