ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"

النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية

السابق